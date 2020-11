Aantal nieuwe besmettingen blijft afnemen: 8.306 nieuwe gevallen

De daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen lijkt door te zetten. In de afgelopen dag zijn er 8.306 nieuwe gevallen gemeld bij gezondheidsdienst RIVM. Dat zijn er 430 minder dan zondag.

De piek in de tweede coronagolf lijkt daarmee achter de rug. Zondag werden ging het om nog 8.736 positieve tests, blijkt uit bijgestelde cijfers. Zaterdag kwamen er 9.819 nieuwe gevallen bij, wat weer fors lager was dan afgelopen vrijdag, toen er 11.127 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Rotterdam grootste brandhaard

De grootste coronabrandhaard van het land is Rotterdam. Daar zijn sinds zondag 508 mensen positief getest op het virus. De havenstad wordt gevolgd door hoofdstad Amsterdam (322), Den Haag (272) en Utrecht (188). De ‘grote vier’ worden op de voet gevolgd door de Brabantse steden Tilburg (172) en Breda (163).

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 29. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan de gezondheidsdienst. Zondag werden 39 sterfgevallen gemeld.

Meer dan 2.500 coronapatiënten

Op dit moment liggen er 2.545 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 52 meer dan zondag. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 463 op de intensive care, een toename van vier in vergelijking met de dag ervoor. Twee ic-patiënten liggen in een Duits ziekenhuis.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat in de afgelopen dag 37 coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan acht personen die op de ic liggen.