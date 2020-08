Aanhoudingen na schietincident Vechtstraat Amsterdam

De politie en twee arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) hebben twee mannen aangehouden in het onderzoek naar de beschoten woning aan de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid, waarbij een 19-jarige jongen – naar verluidt rapper ‘Justin van Zuid’ – gewond raakte. In Leeuwarden hielden ze een 21-jarige Amsterdammer aan en in Amsterdam-West is een 20-jarige Amsterdammer.

De verdachten zitten in volledige beperking, aldus de politie.

Extra toezicht en camera’s

In de Vechtstraat vonden afgelopen week binnen een etmaal twee schietpartijen plaats, waarbij twee mannen – rapper Bigidagoe (echte naam Danzel S.) en dus rapper ‘Justin van Zuid’ – werden geraakt. Burgemeester Femke Halsema besloot daarop dat de politie ‘s nachts extra toezicht gaat houden in de straat en dat er tijdelijk extra cameratoezicht komt.

Donderdag werd er een woning aan de Nieuwersluishof in Amsterdam-Zuidoost meerdere keren beschoten. Het zou gaan om de woning van de moeder van rapper Bigidagoe.