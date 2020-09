OM eist 9 jaar tegen vader voor ontvoering Insiya

Tegen de 41-jarige Shehzad H., verdacht van het uitlokken van de ontvoering van zijn destijds 2-jarige dochter Insiya in 2016, is woensdag door het Openbaar Ministerie (OM) negen jaar gevangenisstraf geëist.

Volgens het OM is H. het brein achter en financier van de gewelddadige ontvoering van Insiya naar India op 29 september 2016. Het meisje verblijft daar nu nog steeds. H. was niet bij de zitting aanwezig. Ondanks verzoeken daartoe van het OM heeft India geweigerd H. aan Nederland uit te leveren.

Ook gevangenisstraf geëist tegen neef

Tegen de 36-jarige neef van H., Imran S., is woensdag wegens zijn volgens het OM “prominente rol” in de ontvoering vier jaar gevangenisstraf geëist. Ook S. was woensdag niet aanwezig. Omdat beide verdachten geen advocaten hadden om hen te vertegenwoordigen, duurde de inhoudelijke behandeling door de rechtbank in Amsterdam erg kort.

Wel was veel tijd ingeruimd voor het uitoefenen van het spreekrecht door de moeder, oma, oom en tante van Insiya. Buiten de tante waren zij allen aanwezig bij de zitting. De moeder vertelde dat zij in 2018 voor het laatst via Skype kort met de inmiddels 6-jarige Insiya heeft gesproken. “De tijd gaat door, maar ik sta stil”, vertelde zij geëmotioneerd. Zij vroeg – mede namens Insiya – om hoge schadevergoedingen. Ook de oma en tante hebben schadevergoedingsvorderingen ingediend.

In 2019 zijn zes uitvoerders van de ontvoering veroordeeld tot straffen van twaalf maanden tot vier jaar gevangenisstraf. Vijf van hen zijn in hoger beroep gegaan. Die zaken moeten nog worden behandeld.

