Tweederde van de Nederlanders vindt dat Nederland enkele weken in lockdown moet vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen. Dat wordt door hen gezien als de beste oplossing nu de besmettingscijfers niet dalen.

Dat blijkt vrijdag uit een representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 4.600 mensen.

Lockdown

Ook in Duitsland loopt het aantal coronabesmettingen snel op. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken wil daarom dat er nieuwe lockdown komt in Duitsland. OMT-lid Andreas Voss hoopt dat er in Nederland ook over wordt nagedacht, maar minister Ferd Grapperhaus deelt de mening van Voss niet.¬†Volgens hem kunnen Nederlanders het ook met strenge maatregelen, maar zonder volledige lockdown. “Een lockdown is ook niet des Nederlands, maar we houden vinger aan de pols”, zegt hij vrijdag tegen Hart van Nederland.

Minister Hugo de Jonge erkent dat de cijfers nog steeds “heel hoog” zijn en laat weten dat het niet is uitgesloten dat er extra maatregelen nodig zijn.

Aangepaste feestdagen

Nederlanders lijken bereid te zijn om het een en ander in te leveren. Zo’n 71 procent heeft het ervoor over om de feestdagen alleen thuis door te brengen, als dat de verspreiding van het coronavirus stopt. Bij panelladen boven de 50 jaar is die bereidheid iets hoger, namelijk 81 procent.

Het aantal mensen dat voor een lockdown is neemt toe. In oktober werd 2500 panelleden gevraagd of ze vinden dat er een volledige lockdown moet komen. 56 procent gaf aan dat een goed idee te vinden.