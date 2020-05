Kiezers zijn de ruzies en het gedoe bij 50PLUS duidelijk meer dan zat. Dat blijkt zondag uit een peiling uitgevoerd door Maurice de Hond. Als er nu verkiezingen gehouden zouden wordne, zou de ouderenpartij nog slechts 1 zetel halen.

Partijleider Henk Krol stapte vorig weekend uit 50PLUS, maar blijft wel Tweede Kamerlid. Daardoor houdt de ouderenpartij nu 3 zetels over in het parlement. Vier weken geleden stond de partij nog op 10 zetels in de peiling van De Hond, dat was een winst van 6 zetels ten opzichte van de laatste verkiezingen in 2017.

Lees ook: Henk Krol stopt als fractieleider van 50PLUS, zet eigen partij op

Twee weken geleden kon de partij nog op 8 zetels rekenen, maar nu is de winst volledig verdampt: 50PLUS haalt in de peiling van zondag nog maar 1 zetel. “Zo een electorale ineenstorting van een partij, die in de Kamer zit, heb ik nog nooit eerder meegemaakt”, aldus Maurice de Hond. 40 procent van de 50PLUS-kiezers zegt nu niet te weten op welke partij ze moeten stemmen.

Mee met Henk Krol?

Krol is inmiddels een nieuwe partij gestart, de Partij voor de Toekomst. Het Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen heeft zich bij hem aangesloten. Zij stapte vorig jaar uit de fractie van de Partij voor de Dieren.

Lees ook: Meerderheid Nederlanders heeft geen behoefte aan partij kleiner dan vijf zetels

Stappen de kiezers van 50PLUS nu over naar de Partij voor de Toekomst? Slechts een heel klein deel, blijkt uit de peiling van De Hond. Doordat hij nog wat kiezers krijgt van andere partijen komt de nieuwe partij ook op 1 zetel uit.

Door het gedoe bij 50PLUS stijgt een aantal partijen deze week in de peiling met 1 zetel: CDA, VVD, PvdA, FVD en GroenLinks. Vergeleken met twee maanden geleden is de VVD met 12 zetels gestegen. Ook CDA (4), PvdA (2) en GroenLinks (1) winnen. FVD (5), D66 (4), DENK (3) en PVV (1) gingen er juist op achteruit.

Redactie/ANP