Meerderheid Nederlanders heeft geen behoefte aan partij kleiner dan vijf zetels

Nederland zit niet meteen te springen om de nieuwe partij van Henk Krol. Ongeveer 63 procent van de Nederlanders geeft aan geen behoefte te hebben aan een partij die kleiner is dan vijf zetels.

Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 1.700 Nederlanders. Iets meer dan een kwart (26 procent) vindt een kleine partij wel een aanwinst voor de democratie.

Krol maakte vanmorgen bekend dat hij zijn lidmaatschap bij 50PLUS opzegt na een wekenlang conflict binnen de partij. Met het vertrek van Krol bij 50PLUS ontstaat meteen een nieuwe partij: Partij voor de Toekomst.

Vertrek Krol einde 50PLUS?

Zijn zetel van 50PLUS neemt Krol dus mee naar zijn nieuwe partij. Een meerderheid van de Nederlanders (58 procent) verwacht dat het vertrek van Henk Krol het einde voor 50PLUS betekent. Slechts 15 procent denkt dat het nog wel goedkomt met 50PLUS.

Het is nog maar de vraag of kiezers van 50PLUS trouw blijven aan de partij of meegaan naar Henk Krol. Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) denkt dat het Krol lukt veel kiezers mee te nemen. Een kwart denkt van niet.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.