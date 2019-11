Buitenlandse media vurig over thrillerwedstrijd: 'In veel opzichten is Ajax wat Chelsea zou willen zijn'

De sportsecties van buitenlandse media staan vol over de thriller tussen Chelsea en Ajax. De Champions League-thriller eindigde dinsdagavond in 4-4 nadat Amsterdammers Blind en Veltman rode kaarten kregen. Scheidsrechter Gianluca Rocchi is daarbij de meest besproken man.

Ajax heeft een punt overgehouden aan het krankzinnig duel. Met negen man wisten de Amsterdammers de thuisclub toch nog op een gelijkspel te houden. Maar naast een super belangrijk punt houdt de Amsterdamse club er ook een heleboel lof aan over.

Hieronder een greep uit de buitenlandse media:

‘Ajax strafte vele fouten bij Chelsea meedogenloos af’

“Er is voor Chelsea nog wel werk aan de winkel,” looft The Guardian de Amsterdamse voetbalclub. “Want zelfs met 9 man konden Alvarez en Mazraoui nog schoten op keper Arrizabalaga afvuren. Ajax was het eerste uur uitstekend. Ook bij de grote achterstand bleef het boe-geroep uit op Stamford Bridge, er was geen schijn van muiterij. De fans bleven hun ploeg Chelsea steunen.”

Op ESPN snapte analist Craig Burley niets van de tweede gele kaart voor Veltman. “Waar had hij dan heen gemoeten met zijn arm”, vroeg Burley zich af. Zijn collega Steve Nicol noemde de regels ‘zo helder als dikke modder’ maar kon toch begrijpen dat Rocchi geel gaf en een penalty toewijdde aan de Engelse club.

The Telegraph gaat zelfs een stapje verder: “In veel opzichten is Ajax wat Chelsea zou willen zijn: een zelfverzekerde en vloeiend spelende ploeg. Ze verloren hun twee beste spelers, maar toch blijft het team spelen met lef.”

The Sun bestempelt Ajax als een soort superheld. “Wat er in Londen gebeurde, herinnert ons eraan dat deze groepswedstrijden nog altijd zulke vreemde scores kunnen opleveren. Ajax strafte de vele fouten bij Chelsea meedogenloos af, maar door een soort vrijgekomen superkracht knokte de ploeg zich alsnog naar een punt.”

