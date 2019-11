Ajax strijdt met negen man tegen Chelsea en pakt punt: 4-4

Ajax heeft een punt overgehouden aan een krankzinnig duel met Chelsea in de Champions League. Met negen man wisten de Amsterdammers de thuisclub toch nog op een gelijkspel te houden: 4-4.

De ploeg van trainer Erik ten Hag nam op Stamford Bridge een voorsprong van 4-1, maar kwam in grote problemen toen Daley Blind en Joël Veltman halverwege de tweede helft achter elkaar met hun tweede gele kaart van het veld werden gestuurd.

Na vier minuten stond het al 1-1. Een vrije trap van Quincy Promes belandde via Tammy Abraham in het doel. Jorginho trok de stand al snel weer gelijk uit een strafschop. Promes kopte Ajax even later opnieuw op voorsprong, waarna Hakim Ziyech een vrije trap vanuit de hoek van het veld via de paal en het hoofd van keeper Kepa in het doel zag belanden.

Twee rode kaarten

Toen Donny van de Beek er kort na rust 1-4 van maakte, leek Ajax weer een knappe uitzege in de Champions League te gaan boeken. César Azpilicueta maakte het duel weer spannend met de 2-4, waarna Blind en Veltman tegelijkertijd hun tweede gele kaart kregen.

Blind voor een overtreding op Abraham, Veltman omdat hij hands maakte in het zestienmetergebied. Jorginho schoot de penalty binnen en vlak daarna trok invaller Reece James de stand gelijk.

Ajax ontsnapt aan 5-4

Chelsea kwam even later weer tot scoren, maar het doelpunt van Azpilicueta werd op advies van de VAR afgekeurd. Dankzij enkele goede reddingen van keeper André Onana hielden de negen Ajacieden stand in Londen.

Tekst: ANP

Beelden: Veronica