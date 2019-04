Ajax speelt op 30 april tegen Tottenham in halve finale Champions League

De eerste wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax in de halve finales van de Champions League wordt gespeeld op dinsdag 30 april. De aftrap in Londen is om 21.00 uur. De return in de Johan Cruijff ArenA volgt op woensdag 8 mei, eveneens met 21.00 uur als begintijdstip. Dat maakte de UEFA donderdag bekend.

FC Barcelona neemt het woensdag 1 mei (21.00 uur) in de andere halve eindstrijd in Camp Nou op tegen Liverpool. Dinsdag 7 mei is op Anfield de terugwedstrijd.

Speelronde verplaatsen

De KNVB gaat donderdag met de clubs in de eredivisie praten om te kijken of de 33e en voorlaatste speelronde verplaatst kan worden naar later. Nu nog staan er negen wedstrijden ingepland voor zondag 28 april. Ajax speelt die dag de uitwedstrijd tegen De Graafschap. De autoriteiten in Doetinchem willen niet dat de wedstrijd wordt verplaatst naar vrijdagavond 26 april.

Om het duel op de vrijdagmiddag te spelen, vindt De Graafschap geen goed idee, omdat veel supporters dan niet kunnen komen kijken. De KNVB is daarom overgeschakeld naar een ander plan en hoopt dat de andere clubs mee kunnen en willen werken om alle wedstrijden van de 33e speelronde naar mei te verplaatsen.

Ajax speelt zondag 5 mei ook nog de bekerfinale, tegen Willem II.

Programma

Het resterende programma voor Ajax ziet er vooralsnog als volgt uit:

zaterdag 20 april

FC Groningen – Ajax (competitie)

dinsdag 23 april

Ajax – Vitesse (competitie)

zondag 28 april

De Graafschap – Ajax (competitie)

dinsdag 30 april

Tottenham Hotspur – Ajax (Champions League)

zondag 5 mei

Willem II – Ajax (bekerfinale)

woensdag 8 mei

Ajax – Tottenham Hotspur (Champions League)

zondag 12 mei

Ajax – FC Utrecht (competitie)

De finale van de Champions League is zaterdag 1 juni in Madrid.

ANP