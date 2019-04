Ronald de Boer over Europees avontuur Ajax: ‘Had het niet voor mogelijk gehouden’

Ajax wordt na het behalen van de halve finale van de Champions League bestookt met felicitaties en complimenten. Ook Ronald de Boer is trots op het jonge team van Van Hag: ”Het is een unieke prestatie, ik had dit zelf nooit voor mogelijk gehouden. Dat je Juventus in eigen huis verslaat en dat op het hoogste niveau.”

Oud-speler Ronald de Boer was erbij toen Ajax voor het laatst een Europese prijs pakte. In 1995 alweer schoot Kluivert de Amsterdammers langs AC Milan. Jarenlang werd het onmogelijk geacht dat de Amsterdamse club ooit weer zo’n rol van betekenis zou kunnen spelen op de Europese velden. De Boer is blij voor het Nederlandse voetbal: “Voor de internationale wereld tellen we weer mee. Ajax heeft zich moeten bewijzen tegenover de ‘Europese elite’, daar gaat zoveel geld in om, daar is eigenlijk niet tegen op te boksen.”

Kleiner budget

De Boer vindt het mooi dat de Amsterdamse club te zo goed doet met, in verhouding, een veel kleiner budget. ”Teams zoals Real Madrid en Juventus en de andere grote clubs in Europa hebben vele honderden miljoenen te besteden, als Nederlandse club is daar moeilijk om tegen op te boksen en als je dan ook nog eens de halve finale bereikt met goed voetbal, wat dat is ook belangrijk dan doe je weer mee in Europa”, vertelt De Boer.

”De hele wereld kan weer zien waar dit team, dit Ajax voor staat. Om zonder vechtvoetbal maar echt met het kopie te spelen de halve finale van het miljoenenbal te halen.”