Spurs schakelen City uit en treffen Ajax in halve finale Champions League

Tottenham Hotspur heeft zich na een knotsgekke wedstrijd geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Daarin gaat de Londense club het opnemen tegen Ajax.

De ploeg van coach Mauricio Pochettino verloor met 4-3 van Manchester City, maar die uitslag was na de 1-0 in Londen voldoende voor een plek bij de laatste vier.

Een turbulent begin van de wedstrijd met vier treffers in de eerste elf minuten en de 3-2 voor City in de 21e minuut, zorgde ervoor dat alles nog mogelijk was in de tweede helft. Daarin begon de thuisploeg het doel van Spurs-keeper Hugo Lloris te belegeren. Kevin De Bruyne speelde Sergio Agüero vrij en die schoot de belangrijke vierde treffer binnen voor City.

De Spaanse invaller Fernando Llorente liep een kwartier voor tijd met zijn bekken de 4-3 binnen waardoor Tottenham zich over twee duels de winnaar mocht noemen.

