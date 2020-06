Zwolle rouwt om fietsster die overleed onder omgevallen boom: 'Ik denk al de hele dag aan haar man'

Bewoners van de wijk Stadshagen in Zwolle zijn aangeslagen door het drama dat zich gister in hun buurt afspeelde. Plotseling hevig noodweer zorgde ervoor dat een grote boom omviel, waardoor een 52-jarige fietsster om het leven kwam. Haar man was getuige van het ongeluk en ook verschillende buurtbewoners zagen het gebeuren.

“Ik zag de boom deze kant opkomen,” zegt één van hen. “De buurman werkt in het ziekenhuis en die was er binnen drie tellen bij. Die zei gelijk: ga er maar niet heen, want dit is niet goed. Het is verschrikkelijk. Je gaat gewoon met zijn tweeën ergens naartoe en één van de twee komt niet meer thuis.”

“Ik denk al de hele dag aan haar man. Die is er ongedeerd uitgekomen,” vertelt een ander. “Het raakt me om te bedenken dat je van het één op het andere moment je vrouw kwijtraakt. Heel heftig. Je gaat een stukje fietsen en zo ben je elkaar kwijt.”

‘Het sloeg in één keer om’

De buurtbewoners werden verrast door het plots omslaande weer. “Ik zag het in één keer helemaal grijs worden en de wolken hier naartoe komen.” Zo’n tien minuten lang ging het helemaal los: harde regen en zware windstoten. Op verschillende plaatsen waaiden bomen om.

Terug van een mini storm chase. De radar vertoonde een bow echo, wat meestal duidt op een valwind. De bui laat dan plots veel koude lucht vrij, waardoor een stukje van de bui versnelt. In West-Zwolle waaiden bomen om, wat een vrouw helaas fataal werd. #stadshagen @weermanreinier pic.twitter.com/yz1nYLMW5t — frank (@FrankKooopmans) June 17, 2020





‘Mijn vrouw had daar kunnen lopen’

Ook een andere buurtbewoonster zag het allemaal gebeuren en is zichtbaar aangeslagen. “Ik wil geen details vertellen, want ik ben echt heel aangeslagen. Ik had liever gezien dat de boom op de auto viel.” Een deel van de bewoners wil ook dat er actie wordt ondernomen. Zij vinden dat de gemeente iets moet doen aan de bomen, die volgens hen te hoog en te zwaar zijn.

Ook wordt beweerd dat de boom die is omgevallen was doorgerot. Omwonenden willen dat alle bomen worden nagekeken. Volgens buurtbewoners moeten de bomen eventueel worden gesnoeid of weggehaald. “Mijn vrouw had daar kunnen lopen. En wat als die boom op mijn huis valt?” zegt één van hen.

Lijkt mij ook erg verstandig om deze bomen (hoe mooi ze dan ook zijn) zsm weg te halen of kleiner te maken. De droogte en dit soort buien zal alleen maar toenemen. Een triest geval maakt dit duidelijk — Ellen (@EllenM038) June 18, 2020

De Gemeente Zwolle laat aan Hart van Nederland weten nog niks te kunnen zeggen over eventuele maatregelen wat betreft de bomen. “We wachten het onderzoek af.”

