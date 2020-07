Groot verdriet om omgekomen militair Christine: 'Ze stond zo energiek en positief in het leven'

Iemand met heel veel energie, lef en vrolijkheid. Maar ook heel gevoelig en open. Zo omschrijft Saskia Wagenvoort de omgekomen militair Christine Martens. De 34-jarige vlieger kwam samen met collega Erwin Warnies om het leven na de helikoptercrash in de zee bij Aruba.

Martens is naast haar werk bij Defensie een gepassioneerde fotograaf. Ze heeft een studio in Leeuwarden, waar ze ook woont. “Ik ken haar, omdat we sinds een jaar of vier samen een fotostudio deelden”, vertelt Wagenvoort aan Hart van Nederland. Ze kan het nieuws dat Martens er niet meer is, nauwelijks bevatten.

‘Dit kan niet waar zijn’

“Ik kreeg een appje van een vriend. Ik schrok en dacht: dit kan niet waar zijn. Toen ben ik gaan googelen en zag ik dat het wel echt waar was.” Wagenvoort is er kapot van. “Ik ben er heel verdrietig van dat iemand die zo energiek en positief in het leven stond zo ineens weg is. Het raakt me.”

Wagenvoort herinnert zich Martens als een ‘superstoere’ vrouw. “Het was zo’n mooie combinatie: dat stoere werk bij Defensie en haar eigen werk, waarbij ze fashionfoto’s maakte. Ik vond dat heel bijzonder altijd.”

Positief en nuchter

De vrouwen praten samen weinig over Martens’ werk bij Defensie. “Ik probeerde weleens te peilen hoe dat werk bij Defensie er precies aan toe ging. Maar ik kreeg nooit het gevoel dat ze het heel onveilig vond. Ze was er altijd heel positief en nuchter over.” Toch praat Martens met haar vriendin liever over privédingen en haar passie voor fotografie.

Vlak voordat Martens naar Aruba gaat, ziet Wagenvoort haar nog. “Ze kwam nog even in de studio en toen hebben we afscheid genomen. We hebben nog even gekletst over de laatste fotoshoots en ze vertelde dat ze heel veel zin had om naar Aruba te gaan. Dat was de laatste keer dat ik haar zag”, besluit Wagenvoort.

Lichamen zo snel mogelijk terug

Vlieger Martens en haar 33-jarige collega Erwin Warnies zitten in de cockpit als hun helikopter neerstort. Twee andere bemanningsleden die in een ander gedeelte van het toestel zitten, overleven de crash. Zij kunnen zelf uit het wrak komen en hebben nauwelijks klachten.

Defensie laat aan Hart van Nederland weten dat het terughalen van de omgekomen militairen en de overlevenden naar ons land hoge prioriteit heeft. De lichamen van de slachtoffers en beide andere bemanningsleden zijn eerst overgebracht naar het marineschip Groningen.

De verongelukte helikopter drijft nog altijd op zijn kop in de zee. Defensie hoopt het toestel nog te kunnen bergen, voordat het zinkt. Dat is belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De zogenoemde ‘zwarte doos’ is al wel teruggevonden.



