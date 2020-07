Geschokte reacties na overlijden twee militairen bij helikopterongeluk Aruba: 'Wij zijn allemaal diep geraakt'

Minister van Defensie Ank Bijleveld reageert geschokt op het overlijden van twee militairen bij het helikopterongeluk in de buurt van Aruba. Ze spreekt op Twitter van een verschrikkelijk bericht. “Mijn medeleven gaat uit naar hun naaste familie. Wij zijn allemaal diep geraakt.”

Ook commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, Peter Jan de Vin, reageert bedroefd. “Onwerkelijk nieuws, mijn gedachten gaan uit naar de familie van beide collega’s. Ook de collega’s aan boord van Zr.Ms. Groningen wens ik sterkte en kracht toe.”

Vandaag het verschrikkelijke bericht ontvangen dat twee van onze militairen zijn overleden. Mijn medeleven gaat uit naar hun naaste familie. Wij zijn allemaal diep geraakt.@kon_marine @Kon_Luchtmacht @C_ZMCARIB — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) July 20, 2020

Onwerkelijk nieuws, mijn gedachten gaan uit naar de familie van beide collega’s. Ook de collega’s aan boord van https://t.co/N95EcOkVha.Groningen wens ik sterkte en kracht toe. https://t.co/sbTE2MVINm — Peter Jan de Vin (@C_ZMCARIB) July 20, 2020

Bij een helikoptercrash in de Caribische Zee zijn 2 Nederlandse militairen om het leven gekomen. Het betreft Christine Martens (34) en Erwin Warnies (33). Defensie leeft mee met de families, vrienden en collega’s en heeft een condoleanceregister geopend: https://t.co/DGRTxxIbWs. — Ministerie van Defensie (@Defensie) July 20, 2020

Vreselijk nieuws

Premier Mark Rutte is “diep getroffen” door het helikopterongeluk dat twee militairen bij Aruba het leven heeft gekost. “Echt vreselijk nieuws”, zei de premier tijdens een pauze in de onderhandelingen over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting van de Europese Unie.

“Ik denk dat iedereen geschokt is bij Defensie, in Nederland”, aldus Rutte over de crash van de NH90-heli zondagmiddag lokale tijd. “We leven natuurlijk zeer mee met de familie, met nabestaanden. Ik wens hen veel sterkte in deze verdrietige tijd.”

Diep getroffen

Het Defensie Helikopter Commando zegt diep getroffen te zijn door het noodlottige vliegongeval. “Dat heeft gisteravond op veel te jonge leeftijd de levens geëist van collega’s Christine en Erwin. Het hele Defensie Helikopter Commando leeft intens mee met hun geliefden, families, vrienden en naaste collega’s.”

ANP