Familie doodgeschoten Bas van Wijk is in shock en intens verdrietig: 'Een leegte die niet op te vullen is'

De familie van de vermoorde Bas van Wijk (24) uit Badhoevedorp is ‘in shock en intens verdrietig over de dood van Bas’.

Dat laat de familie woensdag weten in een persverklaring. De familie spreekt van “een leegte die niet op te vullen is” en noemt Bas “hun held”.

Kogel in bovenbeen en borst

Bas kwam afgelopen zaterdag om het leven na een schietpartij bij recreatieplas de Oeverlanden in Amsterdam. De familie zegt dat Bas wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen. “Hij kreeg daarvoor een kogel in zijn bovenbeen en in zijn borst,” zo is te lezen in de verklaring van de familie. “Bas zou voor iedereen zijn opgekomen, vrienden en niet-vrienden.”

Voor de dood van Bas zijn inmiddels vijf mannen opgepakt in de leeftijd van 18 tot 26 jaar. De politie zoekt getuigen. Dinsdag waren er twintig tips binnengekomen. Ook vraagt de politie mensen om foto’s en filmpjes in te sturen, die zaterdag bij de waterplas zijn gemaakt. De familie zegt erop te vertrouwen dat de politie het onderzoek met “zorgvuldigheid en prioriteit uitvoert.”

Behoefte aan rust

De familie zegt sinds de dood van Bas veel hartverwarmende reacties te krijgen en wil iedereen die meeleeft hartelijk bedanken. “Bas mag niet vergeten worden en moet zo mooi en goed mogelijk worden herdacht als de lieve en zachtaardige jongen die hij was.” De familie zegt daarnaast ook behoefte te hebben aan rust en vraagt iedereen dit te respecteren.

Geen politiek karakter

Vrijdag wordt een stille tocht gehouden voor Bas. “Wij willen als familie benadrukken dat de bijeenkomst geen politiek karakter heeft en het is onze nadrukkelijke wens dat deze tocht ook niet als zodanig wordt gebruikt”, zegt de familie daarover.

De familie lijkt daarmee te verwijzen naar berichten van onder anderen politici, die vinden dat er te weinig aandacht voor de dood van Bas is. Ook werd eerder op Twitter met de hashtag #GerechtigheidVoorBas opgeroepen om komende zondag te demonstreren op de Dam in Amsterdam.

WAAR IS DE OPHEF NU?? “Een groepje mannen met licht getint uiterlijk had het voorzien op de Rolex van een vriend van Bas. Hij heeft daar iets over gezegd. Afgeslacht, met meerdere kogels in zijn lijf.” #GerechtigheidVoorBas https://t.co/JVCkQoAtie via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 10, 2020

Halsema: ‘Onverdraaglijk en intens verdrietig’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam liet dinsdag weten de dood van Bas “onverdraaglijk en intens verdrietig” te vinden voor zijn familie en vrienden. Ze beloofde dat het politieonderzoek naar de dader van de schietpartij de hoogste prioriteit heeft.

“Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed”, aldus Halsema.

Tekst: Redactie / ANP