Vijf verdachten aangehouden in verband met moord op Bas van Wijk

De politie heeft woensdag vijf verdachten aangehouden in verband met de moord op Bas van Wijk. De 24-jarige man werd zaterdag 8 augustus in park De Oeverlanden in Amsterdam doodgeschoten.

Twee verdachten, mannen van 26 en 20 jaar uit Amsterdam, werden aangehouden in Zandvoort door arrestatieteams. Op diverse andere locaties werden de andere verdachten aangehouden. Volgens de politie gaat het om drie mannen van 20, 19 en 18 jaar oud.

De politie laat weten dat de mannen in alle beperkingen zitten. Om die reden worden er verder geen bijzonderheden gedeeld over de verdachten. Ook wordt niet bekend gemaakt welke verdenkingen er tegen hen gelden.

Bas van Wijk werd zaterdag doodgeschoten, vermoedelijk toen hij een diefstal van een horloge wilde verijdelen. De familie deelt in een statement dat hij werd geraakt in zijn bovenbeen en zijn rug. “Bas zou voor iedereen opkomen, vrienden en niet-vrienden,” aldus de familie.

Femke Halsema reageert op dood Bas

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, noemde de dood van Bas onverdraaglijk en intens verdrietig. “Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed.”

Vrijdag wordt er een stille tocht georganiseerd voor Bas.

Beeld: Politie