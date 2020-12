Burgemeester sluit Poolse supermarkt Beverwijk na tweede explosie: 'Ongehoorde aanval op openbare orde'

De Poolse supermarkt in Beverwijk, waar vrijdagnacht opnieuw een explosie was, is voorlopig door de burgemeester gesloten.

“Dit is een ongehoorde aanval op de openbare orde. Ook al is de achtergrond nog in onderzoek, feit is dat we dit absoluut niet kunnen tolereren in onze samenleving. Ik heb het pand van de supermarkt vanaf nu gesloten,” laat burgemeester¬†Martijn Smit weten.

Smit zegt verder te begrijpen dat er veel onrust is bij omwonenden. Daarom wordt de omgeving van de supermarkt voortaan 24 uur per dag bewaakt.

Zwaardere explosie

Bij de supermarkt in winkelcentrum Beverhof was woensdag ook een explosie. De ontploffing van afgelopen nacht was heftiger dan die van woensdag. Eerder deze week waren er ook explosies bij Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther en Aalsmeer.

Die laatste winkel is van dezelfde eigenaar als die in Beverwijk. Hij denkt dat een concurrent achter de aanslagen zit. De burgemeester van Aalsmeer besloot vrijdag de Poolse supermarkt in zijn plaats ook voor onbepaalde tijd te sluiten.

Beeld: HFV