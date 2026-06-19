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Man aan beademing overleden na stroomstoring Rotterdam

Zorg

Vandaag, 15:59

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Bewoners in delen van Rotterdam-Zuid kregen vorige week te maken met een hevige stroomstoring. De politie onderzoekt momenteel of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk, een wijk in het zuiden van de stad, daarmee te maken heeft. Mogelijk is hij overleden doordat zijn beademingsapparatuur stopte met werken na de storing, meldt Rijnmond.

In de video bovenaan zie je beelden van tijdens de stroomstoring in Rotterdam.

Normaal gesproken moet de noodvoorziening van het apparaat de beademing dan overnemen, maar dat gebeurde niet. De man is naar het ziekenhuis gebracht waar hij zondag overleed, aldus Rijnmond. De politie zegt dat nog onderzocht wordt wat de oorzaak was van het overlijden van de man.

Door een storing in een transformatorstation zaten volgens netbeheerder Stedin 19.338 aansluitingen vorige week zaterdag urenlang zonder stroom. In het getroffen gebied werkten veel verkeerslichten niet. Ook waren er meldingen van bewoners van flatgebouwen die hun woning niet konden verlaten omdat liften uitvielen.

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Door Redactie Hart van Nederland

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