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Grote stroomstoring in delen van Rotterdam verholpen

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Vandaag, 14:40

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Een grote stroomstoring die zondag delen van Rotterdam trof, is inmiddels verholpen. Door een storing in een transformatorstation zaten volgens netbeheerder Stedin 19.338 aansluitingen urenlang zonder stroom.

Om 16.00 uur was de storing verholpen, meldt de Veiligheidsregio. De storing trof vooral gebieden ten zuiden van de Maas.

Stoplichten uit en liften stil

In het getroffen gebied werkten veel verkeerslichten niet. De veiligheidsregio riep weggebruikers op extra voorzichtig te zijn. Ook waren er meldingen van bewoners van flatgebouwen die hun woning niet konden verlaten omdat liften uitvielen.

Hinder voor reizigers

De storing had ook gevolgen voor het openbaar vervoer. Vervoersbedrijf RET meldde problemen met liften, roltrappen en digitale reisinformatie op verschillende stations. Ook reden sommige tramlijnen tijdelijk niet of volgden zij een aangepaste route. Daardoor vervielen enkele haltes.

Mobiel netwerk beperkt beschikbaar

Volgens de veiligheidsregio kon het mobiele netwerk in delen van het gebied minder goed bereikbaar zijn. Mensen kregen het advies hun telefoon alleen te gebruiken als dat nodig was. Alarmnummer 112 bleef bereikbaar.

De storing ontstond rond 08.15 uur in een hoogspanningsstation dat stroom levert aan meerdere onderstations in de omgeving.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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