Zorgverzekeraar dwingt ggz-behandelaren complexe patiënten te accepteren

Zorgverzekeraar Menzis dwingt ggz-aanbieders om patiënten met complexe psychische problemen te accepteren. De behandelaars die dit weigeren krijgen geen contract, schrijft Trouw. "Juist deze mensen hebben zorg hard nodig."

Uit een onderzoek van ggz-patiëntenorganisatie Mind blijkt dat zorgverleners kieskeurig zijn met het accepteren van patiënten. Voor iemand die veel psychische problemen heeft, kan het daardoor lastig worden om passende hulp te vinden in de ggz. Suïcidaliteit of crisisgevoeligheid, een hoog of juist laag IQ, maar ook verslaving zijn beruchte gronden om mensen met mentale problemen te weigeren.

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn zo hoog opgelopen, dat Stichting Recht op GGZ de Staat voor de rechter sleept. De organisatie vindt dat de overheid haar zorgplicht niet nakomt. Annelies is één van de gedupeerden. Ze doet haar verhaal in de bovenstaande video.

In actie

Zorgverzekeraar Menzis springt nu in de bres voor die patiënten die buiten de boot vallen. “Dat een zorgaanbieder in de ggz een patiënt uitsluit, is de omgekeerde wereld. In de ziekenhuiszorg zou dat nooit voorkomen. Daar gaan mensen desnoods naar het buitenland om de juiste zorg te krijgen", vertelt Janine Groeneveld, bij Menzis verantwoordelijk voor de inkoop van ggz, tegen de krant. "Dat een zorgaanbieder in de ggz een patiënt uitsluit is de omgekeerde wereld."