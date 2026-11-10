Zorgen om mantelzorgers: velen kampen met eenzaamheid en lichamelijke klachten

De zorg voor een naaste met dementie wordt veel mantelzorgers te zwaar. Drie op de tien geven aan het nog maximaal een jaar vol te kunnen houden. Meer dan de helft kampt met lichamelijke en psychische problemen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor van Alzheimer Nederland en onderzoeksinstituut Nivel.

Ook eenzaamheid en relatieproblemen komen veel voor onder mantelzorgers. Bijna zeven op de tien ondervraagden vinden het moeilijk om de zorg te combineren met hun werk en gezinsleven. Een op de vijf werkende mantelzorgers is daarom minder gaan werken, gemiddeld ruim één werkdag. Nog eens 15 procent is helemaal gestopt met werken.

Zorgen over toenemende druk

Volgens Alzheimer Nederland blijft de zorg voor mensen met dementie zwaar, ondanks enkele kleine verbeteringen. Door de vergrijzing en personeelstekorten in de zorg zal het aantal mantelzorgers de komende jaren naar verwachting toenemen.

De stichting pleit daarom voor voldoende ondersteuning, bijvoorbeeld door tijdig een casemanager in te schakelen en de zorg beter te organiseren.

Angst- en depressiegevoelens

Ook onderzoek van het CBS laat zien dat intensieve mantelzorg gevolgen heeft voor de gezondheid. Mensen die meer dan acht uur per week mantelzorg verlenen, voelen zich minder vaak gezond en ervaren vaker angst- en depressiegevoelens.

Voor de Dementiemonitor werden tussen maart en juni 2026 ruim 12.000 mensen ondervraagd. In Nederland leven ongeveer 320.000 mensen met dementie en zijn naar schatting 800.000 mantelzorgers betrokken bij hun zorg.