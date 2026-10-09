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Vrijwilligers kunnen mantelzorgers ontlasten, maar weinigen weten dat

Zorg

Vandaag, 18:24

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Als je te maken krijgt met ernstige ziekte in je gezin, dan bestaan er vrijwilligers die de zorg thuis in de laatste levensfase wat kunnen ontlasten. Er zijn in Nederland 3000 vrijwilligers beschikbaar voor hulp aan mantelzorgers. Maar weinig mensen weten van deze mogelijkheid. Sterker nog: het aantal hulpvragen is vorig jaar met 7 procent gedaald, terwijl het aantal overbelaste mantelzorgers alleen maar toeneemt.

Carina krijgt een half jaar geleden te horen dat ze ongeneeslijk ziek is, wekedelenkanker. Ze wil het liefst thuis blijven, bij haar vriend Peter. Sinds haar ziekte zorgt hij voor haar. Dat kan, omdat Peter door een eerder ongeluk zelf in de WIA zit. Hij verzorgt Carina met liefde, maar toch is het zwaar.

Omdat ze vanwege een neurologische aandoening soms uitval heeft, moet er continu iemand in de buurt zijn. "De buurtzorg heeft toen ingegrepen", vertelt Peter. "Ze zeiden: Je moet tijd voor jezelf hebben anders ga je eraan onderdoor."

'Ik draai weer mee'

Buurtzorg schakelt de organisatie VPTZ in, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Zij koppelen een vrijwilliger aan het gezin. Die komt twee avonden per week, zodat Peter naar zijn vereningingssavonden kan: handboogschieten en luchtdrukschieten. "Ik was sinds de ziekte van Carina niet meer gegaan, maar ik draai nu weer mee en ben actief in de club. Dat doet me goed."

Carina wordt in de tijd dat hij weg is, bijgestaan door vrijwilliger Mia. Dat is ook voor gezelligheid, maar vooral hulp als het nodig is. "Ik had er zelf nog nooit van gehoord, ik wist niet dat het kon", vertelt Carina. "Maar ik vind het zo fijn voor Peter. Ik zei laatst nog: dit zouden meer mensen moeten weten." Peter is het volledig met haar eens. "Ik zou iedereen aanraden om hulp in te schakelen, ook al denk je dat je het allemaal zelf wel redt."

Door Redactie Hart van Nederland

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