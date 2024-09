Zev (32) is chronisch duizelig: 'Ik kan zomaar uit het niets in elkaar zakken'

Het lijkt zo onschuldig en onbenullig: chronische duizeligheid. 1 op de 5 mensen heeft hier last van en wacht vaak heel lang op een juiste diagnose. Het kan je letterlijk vloeren als je je zo vaak draaierig voelt. Tot 21 september is de internationale Balance Awareness Week. Een week die bedoeld is om aandacht te vragen voor dit probleem.

Zev Koetse is pas 32 jaar en moest 1,5 jaar geleden stoppen met werken vanwege een evenwichtsstoornis. "Ik ben nog jong, maar kan niet meer naar een restaurant of andere drukke plek. Ik heb het gevoel dat ik geen kant op kan", vertelt ze aan Hart van Nederland. Zevs verhaal is te zien in bovenstaande video.

"Ik probeer het met voeding te reguleren, maar dat is een beetje: baat het niet, schaadt het niet. Bij mij is de ziekte van Menière gediagnosticeerd, dat is een ziekte van het gehoor- en evenwichtsorgaan. Ik kan zomaar uit het niets opeens in elkaar zakken."

Prof. dr. T.D. Bruintjes is arts en werkt in het duizeligheidscentrum in Apeldoorn. Hij vindt het heel belangrijk dat er aandacht voor deze aandoening is. "Veel mensen hebben hier last van en het is van grote invloed op je leven. Het is een onderschatte aandoening." Mensen die last hebben van duizeligheid kunnen hier meer informatie krijgen.