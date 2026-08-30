Xylina (19) is gestopt met eten: excuses jeugdzorg komen te laat

Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) heeft zaterdagmiddag namens vier betrokken partijen excuses aangeboden voor het leed dat jongeren in de gesloten jeugdzorg is aangedaan. Voor Danielle Visser en haar dochter Xylina Heldens (19) komen die excuses te laat. "Ze zeggen dat ze naar de jongeren luisteren. Nou, mijn dochter is een van die jongeren en niemand luistert naar haar."

Xylina zit nog altijd in de gesloten jeugdzorg. Drie weken geleden is ze gestopt met eten en ze heeft meerdere zelfmoordpogingen ondernomen. Door hun verhaal te delen hopen moeder en dochter aandacht te vragen voor wat jongeren in de gesloten jeugdzorg meemaken. "Mensen geloven niet dat dit in Nederland gebeurt, maar het is echt zo", zegt Danielle.

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Situatie verbeterd, maar zorgen om Xylina blijven

Volgens Danielle zijn de omstandigheden op de plek waar haar dochter nu verblijft inmiddels verbeterd. "De voordeur zit dicht, maar haar kamerdeur is open. Ze mag mij bellen en bezoek ontvangen. Er werken nu mensen die er ook voor hebben geleerd."

Met Xylina zelf gaat het echter niet goed. Danielle ziet met lede ogen aan hoe haar dochter verzwakt. Volgens haar komt dat mede door de trauma's die Xylina opliep tijdens haar verblijf in de gesloten jeugdzorg. Met hun verhaal hopen Danielle en Xylina vooral dat er naar jongeren in de gesloten jeugdzorg wordt geluisterd. "We willen dat mensen horen wat er allemaal gebeurt in de gesloten jeugdzorg en dat ze ons geloven."

Excuses komen voor moeder en dochter te laat

De excuses van zaterdag zijn voor Danielle daarom niet genoeg. "Wat we van de excuses vinden? We vinden het echt 2,5 jaar te laat. Ze zeggen dat ze naar de jongeren luisteren. Nou, mijn dochter is een van die jongeren en niemand luistert naar haar", zegt ze. "Ze moeten zich erin verdiepen."

Ook Xylina vindt de aangeboden excuses onvoldoende. "Ik wil gewoon oprechte excuses, geen excuus dat is afgedwongen. Ook een schadevergoeding zou fijn zijn, want we moeten nu zelf voor de schade opdraaien."