Wilders open over ooglidcorrectie: 'Ingreep was medisch nodig'

Geert Wilders heeft anderhalve week geleden een ooglidcorrectie ondergaan. De PVV-leider had last van hangende oogleden en ging op advies van de dokter onder het mes. "Ik heb er geen spijt van."

De blauwe en bruine plekken rondom zijn ogen na de ingreep zorgden vorige week nog voor verbazing en speculaties. Dinsdag bevestigde Wilders dat het inderdaad om een ooglidcorrectie ging.

Volgens Wilders ging het om een medische indicatie. Hij ervaarde al langere tijd last van hangende oogleden. "De dokter zei dat het niet goed was, dus ik moest er wat aan doen." Daarom besloot hij tijdens het reces de ingreep in te plannen. "Het was medisch nodig en ik heb er ook geen spijt van."

Lange hersteltijd

Hoewel de littekens al minder zichtbaar worden, verwacht de partijleider dat het herstel nog wel weken of maanden kan duren. "Maar ik moest weer terug aan het werk, normaal staat er een langere hersteltijd voor. Ik moet toch weer voor u staan."