Wilders rouwt om overleden kat Pluisje

Een van de katten van politicus Geert Wilders is overleden. Pluisje is elf jaar oud geworden.

Wilders deelt zelf het verdrietige nieuws op zijn Facebook-pagina en via het X-account @wilderspoezen. "Ze was pas elf jaar en we zullen haar enorm missen. Rust zacht lieve schat."

De PVV-leider heeft nog een andere kat: Noortje. In 2021 overleed Snoetje.