Wijkverpleging bezorgd om bezuiniging: ‘Zien ze in Den Haag wel wat wij doen?’

Terwijl de werkdruk in de wijkverpleging torenhoog is, haalt minister Fleur Agema 165 miljoen euro weg uit het budget voor deze sector. Volgens Agema wordt het geld niet volledig benut, maar zorgverleners in het veld spreken dat tegen. "Meer mensen doen een beroep op de wijkverpleging dan we aankunnen als team", zegt wijkverpleegkundige Nina Vos.

Vos maakt zich grote zorgen over de toekomst van de wijkzorg. "Bijna iedereen wil graag thuis blijven wonen, maar de vergrijzing neemt toe en het tekort aan medewerkers groeit. We kunnen dit niet oplossen met de mensen die er nu zijn, we moeten collega’s opleiden en investeren. Daar zijn financiële middelen voor nodig, anders plukken we daar over tien jaar de zure vruchten van."

Volgens Vos wordt er in Den Haag te makkelijk gedacht over de wijkverpleging. "Zoveel honderdduizenden mensen per jaar doen beroep op ons. Uiteindelijk gaan we er last van krijgen. Dat geld is beloofd en hebben we heel hard nodig. Doordat dit budget verdwijnt, kunnen we veel randvoorwaarden niet meer waarmaken, zoals samenwerking en preventie."

'Zien ze wel wat wij doen?'

Ze voelt zich niet serieus genomen door de politiek. "De bezuiniging raakt me wel. Je wordt als wijkverpleegkundige helemaal niet goed gezien of gehoord. Medewerkers in de wijkverpleging hebben hart voor hun werk en laten hun cliënten niet zomaar zitten. Te gek voor woorden dat er zoveel budget wordt weggenomen. Waarom wordt de wijkverpleging steeds weer getroffen? Zien ze wel echt wat wij achter de voordeur doen?"

Beroepsorganisatie NU’91 reageert woedend en noemt de bezuiniging een ‘schuifoperatie’ die de wijkverpleging opnieuw als sluitpost behandelt. “De wijkverpleging staat al jaren onder druk, de personeelstekorten zijn schrijnend en zorgprofessionals verlaten massaal het vak. In plaats van investeren kiest de minister ervoor om opnieuw te korten op een sector die juist extra ondersteuning nodig heeft. Dat is niet alleen onacceptabel, het is ook onhoudbaar", schrijven ze in een persbericht.

'Onderuitputting'

Kort voor het kerstreces maakte Agema bekend dat bezuinigd zou worden op opleidingen voor medisch-specialistische zorg. Dat leidde tot verontwaardigde reacties in de sector, waarna Agema op zoek ging naar een alternatieve bezuinigingspost. Die is nu gevonden met de wijkverpleging. Minister Agema verdedigt haar besluit door te stellen dat er sprake is van ‘onderuitputting’ in dat budget.