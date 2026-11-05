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Opnieuw twee doden door westnijlvirus, aantal stijgt naar twaalf

Zorg

Vandaag, 12:20

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Twee mensen zijn overleden na een besmetting met het westnijlvirus. Door die meldingen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de afgelopen week is het totale aantal doden gestegen naar twaalf.

In de afgelopen week werd ook een nieuwe besmetting vastgesteld, minder dan in de afgelopen weken. Het totale aantal gevallen is nu 77. Omdat het muggenseizoen voorbij is, verwacht het RIVM dat het hoogtepunt van de virusuitbraak voorbij is.

Muggen vormen een steeds groter gevaar voor mensen. In de video hierboven leggen we uit waarom.

De nieuwe westnijlpatiënt komt uit Zuid-Holland. Die provincie heeft met 45 besmettingen de meeste bevestigde gevallen. Daarna volgt Utrecht met veertien geregistreerde westnijlbesmettingen. In zowel Noord-Holland als Noord-Brabant zijn in totaal zeven besmettingen met het westnijlvirus geregistreerd. Verder waren er in Gelderland en in Overijssel twee gevallen.

Besmetting

Volgens de wekelijkse update testten afgelopen week ook vijf vogels en vier paarden positief op het westnijlvirus.

Het virus komt van vogels en kan via muggen op mensen worden overgebracht. De meeste mensen merken er weinig van dat ze besmet zijn, maar sommige patiënten kunnen griepachtige of ernstiger klachten krijgen. In een enkel geval kan infectie ook leiden tot hersenontsteking, hersenvliesontsteking of een vorm van polio. Mensen die al een kwetsbare gezondheid hebben, zouden na besmetting kunnen overlijden.

Het enige andere jaar waarin het westnijlvirus bij mensen werd vastgesteld, was in 2020. Toen werd het aangetroffen bij acht personen in de regio's Utrecht en Arnhem.

Door ANP

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