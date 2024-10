We worden steeds ouder, maar voor deze mensen komt dat helemaal niet goed uit

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) slaat deze week alarm: er is een toenemend tekort aan orgaandonoren. De wachtlijst voor mensen die een levensreddend orgaan nodig hebben, wordt steeds langer. En dat brengt levens van patiënten in gevaar.

Afgelopen maandag is de Week van het Donorgesprek van start gegaan. Momenteel staan er ruim drieduizend mensen op de wachtlijst voor een donororgaan, aldus Ian Alwayn, hoofd van het transplantatiecentrum van het LUMC. "Zij wachten op een levensreddend orgaan. Het komt voor dat mensen die wachttijd niet overleven of te ziek worden om op te wachtlijst te kunnen staan", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Een belangrijke oorzaak van de groeiende wachtlijst is de vergrijzing. Mensen worden steeds ouder, maar daardoor komen er ook meer ziektes voor en neemt de kwaliteit van de organen af, legt Alwayn uit. Daarnaast hebben veel mensen last van suikerziekte of een te hoge bloeddruk, wat ook weer de organen aantast. "Die mensen moeten ook in aanmerking kunnen komen voor een orgaantransplantatie."

Vier transplantaties

Wie als geen ander weet hoe lastig het kan zijn om te moeten wachten op een donororgaan, is Jouke de Groot (51) uit het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs.

Door een nierafwijking heeft hij al vier niertransplantaties ondergaan. Voor hij zijn eerste donornier kreeg, stond hij anderhalf jaar op de wachtlijst. "Het is een spannende tijd. Je kunt zomaar iets meemaken waardoor je niet meer geschikt bent voor een transplantatie en van de lijst wordt gehaald."

