We blijven snotteren: griepepidemie nog niet voorbij, toename bij huisarts

De griepepidemie lijkt nog niet voorbij. In de afgelopen week zijn iets meer mensen met griepklachten naar een huisarts gegaan, aldus onderzoeksinstituut Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze melden niet of de toename door carnaval komt.

Tips tegen de griep? Die krijg je in bovenstaande video.

Afgelopen week gingen 45 op elke 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. Een week eerder ging het om 37 mensen per 100.000. Dat is opnieuw onder de grens voor een epidemie, maar de aantallen zelf zijn niet de enige factor. "Het aandeel griepvirus in monsters van mensen met luchtwegklachten is nog hoog", legt het RIVM uit.

De griepepidemie is eind januari begonnen. De golf reikt iets hoger dan in voorgaande jaren, maar Nivel spreekt van een "matig niveau". De meeste mensen met griep bezoeken geen huisarts, maar een kleinere groep, vooral kwetsbare personen, doet dat wel. Hierdoor geven deze cijfers een goed beeld van de verspreiding van griepvirussen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP