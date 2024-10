Waarom Crocs slecht zijn voor je voeten: dit moet je weten

Crocs, de kleurrijke rubberen schoenen met gaten, zijn wereldwijd populair vanwege hun comfort en gemak. Maar uit steeds meer onderzoeken blijkt dat deze schoenen niet goed zijn voor je voeten en je gezondheid. Meerdere scholen in Amerika hebben de schoenen daarom zelfs verboden, zo meldt de Amerikaanse nieuwssite Bloomberg dinsdag. Maar waarom zijn de schoenen eigenlijk zo slecht voor je voeten?

Een van de belangrijkste problemen met Crocs is het gebrek aan ondersteuning in de voetboog. Volgens Dr. Alex Kor, voorzitter van de American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM), bevatten Crocs geen shank, een essentieel onderdeel dat de voetboog ondersteunt. Zonder deze steun kunnen de voeten te veel naar binnen kantelen (overpronatie), wat kan leiden tot pijn in de voetboog en hiel. Deze problemen worden versterkt door het zachte schuimmateriaal van Crocs, dat onvoldoende stevigheid biedt.

Verhoogde kans op voetaandoeningen

Naast de voetboogproblemen, kunnen Crocs ook andere voetaandoeningen veroorzaken. Dr. Megan Leahy, podotherapeut bij het Illinois Bone and Joint Institute, legt uit dat het instabiele ontwerp van Crocs, vooral bij de hiel, de tenen dwingt om extra hard te werken om de schoen op zijn plaats te houden. Dit kan leiden tot klauwtenen, eelt, blaren en zelfs tendinitis. Door de druk op de voorvoet kunnen ook aandoeningen zoals metatarsalgie ontstaan, waarbij de zenuwen en pezen in de bal van de voet geïrriteerd raken​.

Crocs zijn ontworpen zonder voldoende grip en stabiliteit, wat vooral bij kinderen en ouderen het risico op uitglijden en vallen verhoogt. Volgens een artikel in het Journal of the American Podiatric Medical Association kunnen schoenen zonder goede grip en balans, zoals Crocs, leiden tot meer instabiliteit tijdens het lopen. Dit vergroot de kans op valpartijen, vooral bij kwetsbare groepen zoals ouderen.

Alleen voor kort gebruik

Medische experts zoals Dr. Priya Parthasarathy, een woordvoerder van de American Podiatric Medical Association, benadrukken dat Crocs alleen geschikt zijn voor kortdurend gebruik, zoals bij het zwembad of in de tuin. Voor dagelijks of langdurig dragen adviseren zij stevigere schoenen met voldoende voetboog- en hielondersteuning.