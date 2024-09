Geen toekomst meer voor Bristol: doorstart niet mogelijk voor schoenenwinkel

Het failliete Nederlandse deel van schoenenwinkelketen Bristol maakt geen doorstart. Dit melden curatoren Dagmar Dielissen-Breukers en Dirk de Jong.

Bristol werd in Nederland vorige maand failliet verklaard. Dielissen-Breukers zei enkele dagen later dat meerdere partijen interesse hadden getoond in een doorstart met de Nederlandse onderdelen van de Belgische schoenenwinkelketen.

Fysieke winkels verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld, maar Ede probeert er alles aan te doen om winkelen aantrekkelijk te houden:

2:08 Hoe houd je de winkelstraten aantrekkelijk? 'Je wil iets waar je kan rondstruinen'

Maar alle partijen zijn volgens de curatoren afgehaakt omdat Bristol meerdere keren een uitverkoop hield en een deel van de personeels- en huurovereenkomsten al was beëindigd. "Het was niet meer de onderneming die het ooit was en dan wordt een overname lastig", zegt De Jong.

ANP