Zorginstelling niet schuldig aan dood cliënt tijdens hittegolf

Zorginstelling Het Jagerhuis in Veenendaal is niet aansprakelijk gesteld voor de dood van een cliënt tijdens een hittegolf in augustus 2020. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht maandag. De 40-jarige man Joffrey overleed in een sterk vervuild appartement voor beschermd wonen.

Volgens de rechtbank heeft de zorginstelling de man niet goed geholpen, maar is niet schuldig aan zijn dood. Het slachtoffer was zwakbegaafd, leed aan paranoïde schizofrenie en had ADHD. Daarnaast had hij overgewicht en een hoge bloeddruk. Toen zijn familie geen contact met hem kreeg, nam zijn broer een kijkje bij de woning. Hij vond het stoffelijk overschot van de bewoner.

In het huis van de cliënt lagen hoge stapels afval en was het erg warm. De rechtbank zegt in het vonnis dat het voor de nabestaanden vreselijk moet zijn geweest dat zij hun dierbare zo hebben aangetroffen en dat zijn leven onder deze omstandigheden tot een einde is gekomen.

Zorg

De rechters oordeelden dat Het Jagerhuis er ten onrechte van uit is gegaan dat het met de zorg wel goed zat, maar kon de instelling niet vermoeden dat de man zou overlijden. Zo konden de zorgverleners niet weten dat zijn huis vervuild was, omdat hij sinds 2013 niemand toeliet. Zonder die toestemming mochten ze niet naar binnen. Daarnaast nam hij trouw zijn medicijnen. Bovendien staat het volgens de rechters niet vast dat hij zou zijn blijven leven als de instelling hem wel goed had geholpen. Een hittegolf is voor veel mensen goed door te komen, als je zorgt voor voldoende verkoeling:

Het Openbaar Ministerie had tegen Het Jagerhuis een boete geëist van 25.000 euro. De instantie had niet onderkend dat de man 24 uurszorg nodig had en had geen hitteprotocol, aldus het OM. "Joffrey is in feite aan zijn lot overgelaten", zei de officier van justitie.