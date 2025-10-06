Justitie eist boete voor instelling, nadat Joffrey bij hittegolf overlijdt in vervuilde kamer

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 25.000 euro geëist tegen zorginstelling Het Jagerhuis, wegens schuld aan de dood van een 40-jarige hulpbehoevende cliënt. De man overleed in augustus 2020 tijdens een hittegolf, in een sterk vervuild appartement voor beschermd wonen in Veenendaal.

Volgens zijn moeder had de dood van Joffrey voorkomen kunnen worden. In de rechtbank in Utrecht sprak ze emotioneel over haar verlies. “Zijn onverwachte overlijden, veroorzaakt door nalatige zorg, heeft een leegte en pijn achtergelaten die nauwelijks te bevatten zijn", zei ze in haar slachtofferverklaring. “Tijdens een hittegolf bleef alle actie uit. De gevolgen waren fataal. En dat is onacceptabel.”

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? In deze video leggen we het je uit:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Oververhitte kamer

Op 12 augustus 2020 werd Joffrey levenloos gevonden door zijn broer, nadat hun moeder alarm had geslagen omdat ze telefonisch geen contact meer met hem kreeg. “Hij is in een zwaar vervuilde, oververhitte kamer zonder enige zorg of aandacht achtergelaten", schetste ze. “De omstandigheden waarin hij stierf, zijn ronduit gruwelijk.”

De man leed aan paranoïde schizofrenie en had een licht verstandelijke beperking. Mogelijk was hij psychotisch geworden, bleek tijdens de strafzaak. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kwam naar voren dat hij 78 uur voor zijn overlijden geen medicatie meer had ingenomen, terwijl hij een week eerder nog wel zijn antipsychotica had opgehaald.

Geen hitteprotocol

Volgens het OM werkte Het Jagerhuis met verouderde en onvolledige zorgplannen en ontbrak het aan voldoende kennis over schizofrenie. De instelling zou niet hebben onderkend dat de man 24-uurszorg nodig had. Bovendien was er geen hitteprotocol en was er al enkele dagen geen contact meer geweest met de cliënt. “De kwaliteit van zorg was onvoldoende geborgd,” zei de officier van justitie. “Joffrey is in feite aan zijn lot overgelaten.”

Het slachtoffer liet sinds 2013 niemand binnen in zijn woning. Dat gold zowel voor hulpverleners als familie. Het Jagerhuis accepteerde en respecteerde dit zelfbeschikkingsrecht. De man was autonoom als het ging om afspraken over zijn zorg en hield zijn familie daarbuiten. Zij lieten hem in zijn waarde.

"Dat Joffrey is overleden vinden we heel erg. Het heeft bewoners en medewerkers veel verdriet gedaan. Dat we ervan worden beschuldigd dat we dit met opzet hebben gedaan, doet pijn", zei de directeur van Het Jagerhuis in haar laatste woord. Ze heeft het gevoel dat haar bedrijf als "zondebok" is gebruikt. Haar advocaat pleitte voor vrijspraak.

De rechtbank doet op 10 november uitspraak.

ANP