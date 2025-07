Studie: corona en griep kunnen slapende kankercellen activeren

Corona- en griepinfecties spelen mogelijk een rol bij het terugkeren van kanker bij eerder herstelde patiënten. De virussen blijken in elk geval bij muizen "slapende" borstkankercellen die in de longen terecht zijn gekomen te kunnen heractiveren, rapporteren internationale onderzoekers in Nature.

Hoogleraar Roel Vermeulen van UMC Utrecht werkte mee aan het onderzoek. Hij vond in Britse cijfers aanwijzingen dat ook mensen die eerder waren hersteld van kanker na een coronabesmetting een hoger risico liepen om de ziekte opnieuw te krijgen. Hij gaat daar vervolgonderzoek naar doen, met financiering van KWF Kankerbestrijding.

Vermeulen keek specifiek naar sterfte door kanker onder mensen die vijf tot tien jaar eerder een diagnose hadden gekregen en in het eerste jaar van de pandemie met het nieuwe virus besmet raakten, voordat de vaccinaties begonnen. Na de coronabesmetting bleek hun kans om alsnog aan kanker te overlijden drie keer zo hoog.

