Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vrouwen vaker en langer ziek door stressklachten

Zorg

Vandaag, 09:42

Link gekopieerd

In 2025 lag het ziekteverzuim door stress bij vrouwen twee keer zo hoog als bij mannen. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare.

Vooral vrouwen van 25 jaar en ouder meldden zich vaker ziek en bleven gemiddeld ook langer thuis. Volgens de arbodiensten past dit in een bredere ontwikkeling: het verzuim door stress is in vijf jaar tijd met 43 procent toegenomen.

Breder kijken

Volgens ArboNed en HumanCapitalCare is het belangrijk om breder naar de oorzaken van stressklachten te kijken. Die ontstaan niet alleen op het werk, maar hebben ook te maken met de levensfase, gezondheid en de situatie thuis, zoals zorgtaken. Werkgevers zouden daarom anders moeten kijken naar hoe werk wordt ingericht, met meer oog voor wat iemand aankan, zowel op het werk als daarbuiten.

Inmiddels is een op de vier verzuimdagen het gevolg van stress. De arbodiensten zien steeds vaker mensen die vastlopen door een combinatie van factoren, zoals hoge werkdruk, zorgtaken, geldzorgen en maatschappelijke onrust.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.