Vrouwen vaker en langer ziek door stressklachten

In 2025 lag het ziekteverzuim door stress bij vrouwen twee keer zo hoog als bij mannen. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare.

Vooral vrouwen van 25 jaar en ouder meldden zich vaker ziek en bleven gemiddeld ook langer thuis. Volgens de arbodiensten past dit in een bredere ontwikkeling: het verzuim door stress is in vijf jaar tijd met 43 procent toegenomen.

Breder kijken

Volgens ArboNed en HumanCapitalCare is het belangrijk om breder naar de oorzaken van stressklachten te kijken. Die ontstaan niet alleen op het werk, maar hebben ook te maken met de levensfase, gezondheid en de situatie thuis, zoals zorgtaken. Werkgevers zouden daarom anders moeten kijken naar hoe werk wordt ingericht, met meer oog voor wat iemand aankan, zowel op het werk als daarbuiten.

Inmiddels is een op de vier verzuimdagen het gevolg van stress. De arbodiensten zien steeds vaker mensen die vastlopen door een combinatie van factoren, zoals hoge werkdruk, zorgtaken, geldzorgen en maatschappelijke onrust.