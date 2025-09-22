Onderzoekers spreken van 'stille pandemie': 'Mensen bewust maken van het gevaar'

Het aantal bacteriën dat ongevoelig wordt voor antibiotica neemt wereldwijd fors toe. Dat meldt het AD maandag. Volgens onderzoekers is de verwachting dat er over 25 jaar méér mensen zullen overlijden aan niet-behandelbare infecties dan aan kanker als er niets verandert.

Zonder ingrijpen neemt het aantal ziekenhuisopnames, sterfgevallen en zware ingrepen zoals amputaties flink toe. Ook wordt gevreesd dat complexe zorg, zoals orgaantransplantaties, op termijn niet meer mogelijk is vanwege de risico’s. De oorzaak: infecties die niet meer goed te behandelen zijn. Volgens deskundigen is er sprake van een stille pandemie.

Met die alarmerende boodschap komen GGD Gelderland-Zuid en hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc in Nijmegen. Wertheim, die ook adviseur is van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), benadrukt dat hij geen doemscenario wil schetsen. "Maar het zal wel een extra druk op de al gespannen gezondheidszorg geven. Dat is mijn grootste kopzorg."

Een Gelders netwerk van zorgaanbieders, GAIN genaamd, richt zich op het voorkomen en beperken van antibioticaresistentie en infecties. GAIN wil in bioscopen in het oosten van het land gratis de documentaire Silent Pandemic vertonen. "Om iedereen in de zorg, maar ook daarbuiten, bewust te maken van het gevaar", zegt Moniek Pieters van GGD Gelderland-Zuid. "Want we móéten echt wat doen. Mensen moeten gaan inzien dat het echt een wereldwijd probleem is dat steeds groter wordt."

Hart van Nederland/ANP