10.000 stappen per dag? Deze man liep 112.000 stappen

Voor mensen met een stappenteller is het erg herkenbaar: elke dag weer bezig zijn met een bepaald stappendoel te halen. Voor veel mensen is dat 10.000 (ook al blijkt 7000 ook al gezond), maar anderen gaan een stuk verder. In De 538 Ochtendshow werd de vraag gesteld: hoe veel stappen kun je eigenlijk lopen? Het team vroeg luisteraars om screenshots van hun stappen te sturen. En je gelooft het niet: iemand heeft op één dag 112.000 stappen gezet.

Een deelnemer van de Nijmeegse 4Daagse loopt gemiddeld 53.000 stappen op een dag, en volgens het 538-team zou dat toch wel een record moeten zijn. Dat blijkt niet zo te zijn, als een festivalliefhebber inbelt: zij zette 77.000 stappen op festival Wildeburg.

Hoogteverschil

Een sportieveling verbreekt dat record al snel met 78.000 stappen. Stijn deed afgelopen week mee aan een trailrun (hardloopwedstrijd) in de Franse Vogezen. Een kleine toevoeging: die 78.000 stappen werden ook nog eens gezet op 3000 meter hoogteverschil.

Maar de ultieme winnaar was Leon. Met 112.000 stappen op een dag zet hij toch wel een flink record neer. De man deed mee aan de Kennedy-mars in Someren: een wandeltocht van 80 kilometer die in 20 uur gelopen moet worden. Leon deed dat in 16,5 uur, ongetraind. "Ik dacht: ik loop gewoon mee. Ik was helemaal kapot, na 60 kilometer kon ik eigenlijk al niet meer. Ik heb daarna een week eruit gelegen", lacht hij in de show.

En wat is dan het hoogste aantal stappen in een maand? Waarschijnlijk 1,1 miljoen. Vuilnisman Willem deed mee aan een stappenchallenge op werk en werd tweede. Hoe hij dat voor elkaar kreeg? "Ik ben normaal de chauffeur in de vuilniswagen maar nu besloot ik ernaast te lopen."