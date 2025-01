Staking bij apotheken voorlopig van de baan

De voor volgende week aangekondigde regionale stakingsacties in de apotheken gaan niet door. Dat melden FNV en CNV vrijdag.

De bonden reageren daarmee op de komst van oud-minister Martin van Rijn, die door het kabinet is gevraagd de impasse in de onderhandelingen over de cao voor apotheekmedewerkers te doorbreken.

"We verwachten nu wel dat ook de andere partijen, de werkgevers en zorgverzekeraars, uit hun loopgraven komen", zeggen FNV en CNV in een gezamenlijk statement. "We geven deze nieuwe fase vol overtuiging een kans, er gaat nu weer gesproken worden. Maar voorzichtigheid blijft geboden. Voor ons is het pas klaar als het klaar is: als er een goede cao ligt, met een goede compensatie en als er maatregelen komen die er voor zorgen dat deze situatie nooit meer kan ontstaan. De apotheekzorg moet toekomstbestendig worden. We hopen het niet, maar mocht het onverhoopt toch nodig zijn, dan zullen we het actietraject gewoon weer oppakken."

Alle aangekondigde acties in de week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 januari gaan vooralsnog niet door.

Hart van Nederland/ANP