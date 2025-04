Rust lijkt wedergekeerd: meeste mazelenclusters rond scholen doven uit

In de afgelopen week zijn 25 nieuwe gevallen van mazelen geregistreerd, opnieuw iets minder dan een week eerder. De besmettingshaarden rond scholen in Amsterdam, Almere, Den Haag en Helmond lijken langzaam uit te doven, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Alleen bij een basisschool in Rotterdam komen nog nieuwe meldingen binnen.

Volgens het RIVM is er vorige week ook een cluster opgedoken rond een kinderdagverblijf in de regio Hollands Midden, waar onder meer Leiden en Gouda onder vallen. Daar zijn inmiddels enkele nieuwe gevallen vastgesteld.

Ellen Kielestijn vertelde eerder tegen Hart van Nederland hoe belangrijk ze het vindt dat kinderen worden gevaccineerd. Ze verloor haar zoon Anand aan de gevolgen van mazelen. In bovenstaande video vertelt ze erover.

De landelijke teller staat nu op 310 bevestigde besmettingen sinds het begin van het jaar. Dat is het hoogste aantal sinds de grote uitbraak in 2013. De meeste patiënten zijn niet gevaccineerd en hebben de ziekte niet eerder gehad.

Mazelen veroorzaken onder meer huiduitslag en ontstoken ogen. Meestal herstellen mensen vanzelf, maar in zeldzame gevallen kunnen er ernstige complicaties optreden, zoals een longontsteking of hersenvliesontsteking.

ANP