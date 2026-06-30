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RIVM waarschuwt voor nieuwe grote dreigingen voor volksgezondheid in Nederland

RIVM waarschuwt voor nieuwe grote dreigingen voor volksgezondheid in Nederland

Zorg

Vandaag, 10:30

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Door een toenemende druk op internationale samenwerking en des- en misinformatie worden "nieuwe grote dreigingen" voor de volksgezondheid gevormd in Nederland. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een risicoscan van de invloed van globale ontwikkelingen op de gezondheid.

De ondervraagde experts maken zich onder meer zorgen over de "afnemende slagkracht" van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een dalend aantal mensen dat zich wil laten vaccineren. Naast de nieuwe dreigingen blijven ook eerder gesignaleerde risico's de volksgezondheid bedreigen, zoals klimaatverandering, milieuvervuiling en antimicrobiële resistentie.

Daarvan is sprake als bacteriën, virussen en schimmels ongevoelig(er) worden voor gerichte medicijnen. Dat kan problematisch zijn omdat volgens het RIVM "een volgende uitbraak van een infectieziekte met pandemisch potentieel" niet ondenkbaar is.

Door ANP

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