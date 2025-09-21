Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Spoedzorg krijgt vleugels: drones gaan bloed en medicijnen door de lucht brengen

Spoedzorg krijgt vleugels: drones gaan bloed en medicijnen door de lucht brengen

Zorg

Vandaag, 09:33

Link gekopieerd

Voor het eerst in Nederland gaan drones medische goederen, zoals bloed en medicijnen, van de ene naar de andere locatie van een ziekenhuis vervoeren. Tussen Zwolle en Meppel gaat binnenkort namelijk regelmatig een medische drone met lading vliegen tussen locaties van ziekenhuis Isala. Het onbemande vliegtuigje zal komend jaar tijdens een proefproject de goederen gaan vervoeren.

De afgelopen weken zijn al diverse testvluchten zonder vracht uitgevoerd. Daar staan er nog meer van gepland, maar het is de bedoeling dat binnenkort ook de eerste spullen meegaan. Maandag vind de officiële opening van het project plaats, waarin Isala samenwerkt met de ANWB, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, KPN en de luchtverkeersleiding.

De drone is van ANWB Medical Air Assistance, dat al jaren met traumahelikopters in Nederland vliegt. Het gele luchtvaartuig wordt vanuit Den Haag bestuurd, al legt hij het traject tussen de twee ziekenhuizen zelfstandig af. Met deze snelle manier van transporteren willen de betrokken organisaties de zorg "sneller, efficiënter en toekomstbestendiger" maken.

Hoewel er dus volop wordt geïnvesteerd in het efficiënt vervoeren van medicatie, belanden er in Nederland jaarlijks miljoenen euro’s aan ongebruikte medische hulpmiddelen bij het afval. Initiatieven zoals 'De apotheek van de toekomst' proberen deze verspilling tegen te gaan door hergebruik te stimuleren:

Zakkenvol ongebruikte medische hulpmiddelen belanden op de vuilnisbelt
1:30

Zakkenvol ongebruikte medische hulpmiddelen belanden op de vuilnisbelt

Kwetsbare patiënten

Bij Isala zijn onderzoekers onder meer benieuwd in hoeverre deze manier van vervoeren effect heeft op de kwaliteit van het bloed van kwetsbare patiënten. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen met leukemie. We willen onder meer weten of trillingen effect hebben", legt een woordvoerder van het ziekenhuis uit. Het doel is uiteindelijk om in heel het land drones in te zetten voor snel medisch vervoer, dat onder meer handig is voor spoedsituaties. Ook bloedbank Sanquin en andere ziekenhuizen zijn betrokken bij de ontwikkeling van zo'n landelijk netwerk.

Bij Isala wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met drones. In 2021 werd al eens met bloedmonsters aan boord gevlogen en in 2023 waren er testen met lege vluchten over een vast traject.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

ADHD-medicatie steeds vaker voorgeschreven: vier keer zo veel als in 2006
ADHD-medicatie steeds vaker voorgeschreven: vier keer zo veel als in 2006
Voedingscentrum waarschuwt: onderschat gevolgen afslankmedicatie niet
Voedingscentrum waarschuwt: onderschat gevolgen afslankmedicatie niet

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.