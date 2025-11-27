Volg Hart van Nederland
Ouders kunnen naast zieke of vroeggeboren kinderen slapen door nieuwe 'hotelkamers' in ziekenhuis

Zorg

Vandaag, 22:50

Het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft sinds deze week een landelijke primeur: ouders van opgenomen kinderen kunnen voortaan op dezelfde afdeling als hun kindje overnachten, dankzij twee splinternieuwe Ronald McDonald ziekenhuis-hotelkamers op de kinderafdeling. Het MST is daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze bijzondere vorm van ouderopvang biedt.

De kamers bevinden zich op de afdelingen Neonatologie – voor te vroeg geboren baby’s – en Kindergeneeskunde voor kinderen van 1 tot 18 jaar. Ouders kunnen hierdoor letterlijk op slechts enkele meters afstand van hun zieke kind verblijven. Dat maakt het mogelijk om dag en nacht dichtbij te zijn en sneller te reageren wanneer hun kind zorg of nabijheid nodig heeft.

Heleen Schöppink, coördinator van de Ronald McDonald-locatie in Enschede, legt uit hoe belangrijk deze voorziening is. Zij heeft zelf ervaring met verblijven in een Ronald McDonaldhuis vanwege een ziek kind en vertelt dat het ontzettend waardevol is om dicht bij je kindje te kunnen zijn. Zeker in zo'n emotionele en onzekere periode. Daarnaast is het belangrijk om jezelf even te kunnen afsluiten van de buitenwereld in zo'n hectische tijd.

Blij dat het nu wél kan

Ook Karlijn Loohuis, moeder van de te vroeg geboren Jasmijn, is enthousiast over de nieuwe kamers. Haar dochter werd vorig jaar met 31 weken geboren en lag op de afdeling neonatologie, maar destijds waren er nog geen ziekenhuis-hotelkamers op de afdeling. En dus was het niet mogelijk om dichtbij Jasmijn te blijven overnachten. Nu komt daar dus verandering in voor ouders die in de toekomst met vergelijkbare situaties moeten worstelen. "Ik kreeg een brok in mijn keel toen ik het nieuws hoorde", vertelt Karlijn. "Het is zo ontzettend belangrijk om dichtbij je baby te kunnen zijn in die eerste fase."

Naast het personeel en de ouders spelen ook vrijwilligers een grote rol binnen het Ronald McDonald-huis. Miriam Franken, al vrijwilliger sinds de opening van het Ronald McDonald Huis te Enschede in 2021, werkt er nog altijd iedere zaterdag. "Je hoort veel indrukwekkende en emotionele verhalen voorbijkomen", zegt Miriam over dat werk. Ze is blij dat de ziekenhuis-hotelkamers nu worden toegevoegd aan de locatie: "Je hebt dan geen reistijd en bent dichtbij je geliefde kindje, dat is belangrijk voor de hechting."

Door Redactie Hart van Nederland

