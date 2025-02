Van couveuse naar fietstocht: Daley (10) zamelt geld in voor Ronald McDonald Kinderfonds

De tienjarige Daley Idzenga uit Heerenveen stapt dit weekend op de fiets voor een indrukwekkende tocht van ruim 90 kilometer. Samen met zijn vader volgt hij de route langs verschillende ziekenhuizen waar hij ooit is behandeld, nadat hij met slechts 965 gram en drie maanden te vroeg werd geboren. Met deze actie zamelt hij geld in voor het Ronald McDonald Huis in Groningen, waar zijn ouders destijds zes weken verbleven.

Daley’s fietsroute begint bij het Ronald McDonald Huis in Groningen, waar hij als pasgeborene vocht voor zijn leven in het nabijgelegen UMCG. Vervolgens rijdt hij langs het MCL in Leeuwarden, waar hij na zijn eerste kritieke weken werd verzorgd. De eindstreep ligt bij het ziekenhuis in Heerenveen, waar hij de laatste weken verbleef voordat hij eindelijk naar huis mocht. “Niet opgeven bracht mij thuis, en datzelfde doorzettingsvermogen brengt mij nu samen met papa weer thuis,” zegt Daley vastberaden.

Actie is groot succes

Wat begon als een bescheiden actie groeide uit tot een groot succes. Zijn moeder Marijke vertelt dat Daley aanvankelijk droomde van een miljoen euro aan donaties. “Hij wilde iets terugdoen en is vol enthousiasme aan de slag gegaan. In oktober begon hij, en binnen twee maanden had hij al 10.000 euro opgehaald.” Inmiddels staat de teller al boven de 15.000 euro en het geld stroomt nog steeds binnen.

Naast de fietstocht organiseert Daley allerlei acties om geld in te zamelen. Zo zamelde hij statiegeldflessen in, verkocht hij pepernoten en oliebollen en gaf hij zelfs presentaties aan zijn voetbalclub om sponsors te werven. “Hij doet alles zelf, gaat langs de deuren en spreekt mensen aan. We helpen hem alleen met de administratie,” zegt zijn moeder trots.

Belang van actie

Daley en zijn familie weten als geen ander hoe belangrijk het is om als ouders dicht bij je zieke kind te kunnen zijn. Zijn moeder herinnert zich die intense periode nog goed. “Je leeft in constante spanning. Het Ronald McDonald Huis was een plek waar we even op adem konden komen, maar vooral dicht bij Daley konden blijven.” Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidies en is volledig afhankelijk van donaties, vrijwilligers en acties zoals die van Daley.