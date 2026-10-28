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Meer orgaandonoren in Nederland, vooral door mensen die niet kiezen

Meer orgaandonoren in Nederland, vooral door mensen die niet kiezen

Zorg

Vandaag, 06:35

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In totaal stonden er aan het begin van dit jaar 8,2 miljoen volwassenen geregistreerd als orgaandonor, ruim 90.000 meer dan een jaar eerder. Deze stijging komt enkel doordat mensen vaker geen keuze maken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het aantal registraties in het Donorregister op 1 januari 2026. Sinds de Donorwet in 2020 werd gewijzigd, worden Nederlanders die geen keuze maken vanaf 18 jaar automatisch geregistreerd als orgaandonor.

Het aantal mensen dat wel toestemming geeft, neemt al een paar jaar af. Ook kiezen iets meer mensen er expliciet voor geen organen te doneren.

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar kunnen zich ook registreren in het Donorregister. Begin 2026 hebben 5000 kinderen dat gedaan. Hiervan gaven ruim duizend kinderen toestemming tegenover 3600 kinderen die aangeven dat ze geen organen willen doneren. Zo'n vierhonderd kinderen laten het liever door een ander beslissen.

Jouke de Groot (51) onderging vanwege een nierafwijking al vier niertransplantaties. In deze video vertelt hij over zijn ervaringen en de tijd die hij op een donornier moest wachten:

Jouke heeft al vier niertransplantaties ondergaan: 'Wachtlijst is een spannende tijd'

Door ANP

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