Bij nog eens vier mensen in Nederland is het westnijlvirus vastgesteld. Hierdoor stijgt het totale aantal bevestigde besmettingen dit jaar naar 81. Een patiënt is na de besmetting overleden. Het dodental staat nu op dertien.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een van de vier nieuwe besmettingen in november vastgesteld. De drie anderen liepen het virus al eerder op, maar hun besmettingen zijn pas later geregistreerd.

Muggen vormen een steeds groter gevaar voor mensen. In de video hierboven leggen we uit waarom.

Twee van de vier nieuwe patiënten komen uit Zuid-Holland. Die provincie heeft met 47 besmettingen de meeste bevestigde gevallen. In de provincie Utrecht kwam één nieuwe infectie aan het licht en in Noord-Holland ook één.

Bloedtransfusie

Een van de vier patiënten raakte waarschijnlijk besmet door een bloedtransfusie. De bloeddonor had geen klachten en was niet in een risicogebied geweest. "Er was geen reden om de donatie uit te stellen. Daarom werd het bloed niet getest op het westnijlvirus", aldus het RIVM.