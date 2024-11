Opkomst herhaalprik coronavirus daalt voor derde week op rij

Het aantal Nederlanders dat zich laat vaccineren tegen het coronavirus neemt sinds half oktober af. Afgelopen week kregen ruim 235.000 mensen een herhaalprik, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De piek van de opkomst was halverwege oktober, maar sindsdien is deze voor de derde week op rij lager.

De vaccinatiecampagne, die medio september van start ging, loopt nog door tot begin december. Inmiddels hebben iets meer dan 1,9 miljoen mensen een prik gehaald, terwijl dat in dezelfde fase vorig jaar al ruim 2 miljoen mensen waren. In 2022, toen nog meer mensen voor een vaccinatie kwamen, lag het aantal op 3,6 miljoen na acht weken.

De corona-epidemie zorgde voor veel schade en angst, zoals je ziet in bovenstaande video. Nu is die angst dus minder groot.

Minder interesse onder risicogroepen

De herhaalprik is bedoeld voor Nederlanders van 60 jaar en ouder. In deze groep heeft tot nu toe bijna 36 procent een vaccinatie gehaald. Ook mensen met een medische aandoening, zoals afweerstoornissen, dementie of ernstig overgewicht, komen in aanmerking voor de prik. Zorgmedewerkers kunnen zich ook laten vaccineren, maar zwangere vrouwen worden dit jaar niet standaard uitgenodigd.

In het rioolwater worden steeds minder deeltjes van het coronavirus aangetroffen. Volgens het RIVM daalde de hoeveelheid virusdeeltjes vorige week met bijna 20 procent, wat erop wijst dat minder mensen besmet zijn.

Hart van Nederland/ANP