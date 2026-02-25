Op school naar de wc? Dat is nog een hele opgave voor leerlingen

Poepen. We praten er liever niet over, maar toch moeten we het allemaal. Thuis op je eigen porseleinen troon is het doorgaans niet zo'n probleem, maar op veel scholen is de hygiëne niet goed geregeld en hierdoor gaan veel leerlingen niet naar de wc toe. En dat kan dan weer voor grote medische problemen zorgen.

Om dit probleem op de kaart te zetten, is het MDL Fonds een petitie begonnen, die ze uiteindelijk willen aanbieden bij de Tweede Kamer. De vraag? Neem schoolwc's expliciet op in (nieuwe) wet- en regelgeving voor schoolgebouwen, met duidelijke minimumeisen voor hygiëne, veiligheid en privacy. Op die manier hopen ze te bereiken dat er geen kind meer met buikpijn in de klas zit, maar gewoon durft te gaan.

Het doel is 15.000 handtekeningen, daarvan is ruim de helft al opgehaald.

Goed toilet nodig

De 14-jarige Wies weet maar al te goed hoe belangrijk het is om de beschikking te hebben over een goed, schoon en privacyvriendelijk toilet, ook op school. Ze heeft te maken met de zeldzame ziekte van Hirschsprung, een afwijking van het zenuwstelsel van de darm en moet daardoor vaker naar het toilet.

Wies legt in bovenstaande video uit waarom een schoon toilet voor haar zo belangrijk is. Daarin vertelt haar school ook wat ze eraan doen om de boel – de andere toiletten – schoon te houden. Lukt dat altijd?