Hoge nood, maar geen wc te vinden? Dit moet de toiletnood aanpakken

Niks vervelender dan dringend naar de wc moeten en er geen kunnen vinden. Ongeveer twee op de drie Nederlanders zegt daar weleens last van te hebben. Voor mensen met maag-, darm- of leverproblemen is dat geen kleine ergernis, maar een grote zorg. Even winkelen of wachten op de trein kan al stress opleveren.

Wc's op stations zijn soms afgesloten of sluiten op vaste tijden. Ook in winkels en horecazaken blijft de deur regelmatig dicht. Voor veel mensen in Nederland, die leven met een chronische aandoening of een stoma, betekent dit dat ze activiteiten vermijden uit angst geen toilet te vinden.

Meldpunt

Het MDL Fonds opent daarom vanaf woensdag het landelijke Meldpunt WC Weigering. Mensen die, ondanks een medische noodzaak, geen gebruik mogen maken van een toilet, kunnen dat daar melden. Het doel is om deze situaties officieel in kaart te brengen en aandacht te vragen bij gemeenten, bedrijven en organisaties.

Nederland werd eerder al door het MDL Fonds omschreven als een 'wc-woestijn'. Uit onderzoek blijkt dat 85 procent van de Nederlanders vindt dat er meer openbare toiletten moeten komen. Een op de vijf mensen mijdt zelfs activiteiten uit angst geen wc te kunnen vinden.

"Toegang tot een wc is een basisvoorwaarde voor bewegingsvrijheid", zegt Mariël Croon, directeur van MDL Fonds. "We horen over vergrendelde treintoiletten of faciliteiten op stations die na een bepaald tijdstip sluiten, waardoor reizigers volledig worden overvallen. Voor iemand met een stoma of een chronische darmziekte kan dat leiden tot mensonterende situaties, zoals incontinentie. Met dit meldpunt willen we deze vaak onzichtbare verhalen verzamelen."

Het MDL Fonds heeft al de WC Wijzer-app, waarin duizenden toiletten zijn opgenomen. Met het nieuwe meldpunt wil de belangenorganisatie nu ook vastleggen waar mensen worden geweigerd of voor een dichte deur staan. Verhalen kunnen worden gestuurd naar wcweigering@mdlfonds.nl.