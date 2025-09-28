Terug

Dorpsbewoners regelen zelf hospice, al ruim twee ton ingezameld

Zorg

Vandaag, 12:05

Een hospice in de gemeente Altena is er niet, dus moeten inwoners nu uitwijken naar plaatsen als Gorinchem of Waalwijk. Dorpsbewoners vinden dat jammer: het zou fijn zijn als mensen in de laatste fase van hun leven in Altena zelf terechtkunnen. Daarom houden ze een inzamelingsactie.

De buurtgemeenschap heeft voor het hospice al 114 vrijwilligers opgetrommeld die in het hospice komen werken. De gemeente deed een duit in het zakje, en de resterende 400.000 euro moet worden opgehaald door de inwoners. Van taarten bakken, bloemen plukken tot aan 24 uur wandelen: heel Altena komt in actie voor dit belangrijke doel.

Brug te ver

Een hospice oprichten in Sleeuwijk, in gemeente Altena, is een burgerinitiatief dat door de hele gemeente gedragen wordt. Volgens initiatiefnemer Ruben Kruithof is het echt nodig: "Hemelsbreed denk je dat Gorinchem en Waalwijk dichtbij zijn, maar Gorinchem is soms echt een brug te ver, de brug is namelijk vaak dicht en er rijdt nauwelijks openbaar vervoer. Daarnaast: iedereen wil thuis sterven", legt hij uit.

De gemeente heeft ingestemd met het plan en een groot deel van het bedrag gesponsord. Het is nu aan de vrijwilligers om het resterende bedrag in te zamelen. "In november is het 'eindevenement', dan moet de 400.000 euro binnen zijn. Dat geld gaat naar de inrichting en eerste jaren. Dan moeten we onszelf redden."

